Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες

Εξέγερση στο κλειστό κέντρο κράτησης μεταναστών στις Σέρρες ξέσπασε την Τετάρτη (12/11). Μετανάστες επιχείρησαν να κόψουν την εξωτερική περίφραξη της δομής και να δραπετεύσουν, ενώ προκάλεσαν ζημιές στους οικίσκους.

Οι Αρχές επενέβησαν αμέσως και τους απέτρεψαν. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 25 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνοι που προκάλεσαν τα επεισόδια, όπως κατέγραψαν οι κάμερες που είχε εγκαταστήσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μέσα στη δομή.

Η καταμέτρηση έδειξε ότι δεν κατάφερε να δραπετεύσει κανένα άτομο. Αυτή την ώρα γίνεται λεπτομερής καταμέτρηση των ζημιών.

Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για Αιγύπτιους, οι οποίοι είχαν φτάσει στη χώρα μας παράνομα από την Κρήτη και από εκεί μεταφέρθηκαν στην κλειστή δομή για διοικητική απέλαση στη Βόρεια Ελλάδα.

Πηγή: cnn.gr