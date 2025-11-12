Βορίζια: Νέες φωτογραφίες από το μακελειό – Άφαντα παραμένουν τα όπλα της αιματοχυσίας

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης που οδήγησε στον θάνατο δυο ανθρώπων και στον τραυματισμό τεσσάρων.

Στα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε η εκπομπή Live News, αποτυπώνονται οι εικόνες που αντίκρισαν οι γιατροί όταν οι τραυματίες από το μακελειό στα Βορίζια έφτασαν σε νοσοκομεία.

Τα σημάδια από τις σφαίρες στα σώματά τους δείχνουν το κακό που είχε προηγηθεί.

Λίγα λεπτά μετά το μακελειό, η Γεωργία Φραγκιαδάκη, αδελφή της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, έχει τραυματιστεί στο χέρι από μία σφαίρα που την πέτυχε.

Ο 30χρονος γιος της, που έχει πλέον προφυλακιστεί, βρίσκεται σε φορείο με μία σφαίρα να τον έχει βρει στο αριστερό του πόδι. Ο 25χρονος ανιψιός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε, έχει τραυματιστεί στο γόνατο και αιμορραγεί.

Είναι εικόνες που πλαισιώνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, με το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. αλλά και τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει για ακόμα μία μέρα έκρυθμη, με τους κατοίκους να περιμένουν την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας.

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη που σώθηκε τραυματισμένη για λίγα εκατοστά είχε μιλήσει στο Live News για την αιματηρή μάχη, που είναι αδύνατον να φύγει από το μυαλό της.

Ο γιος και ο ανιψιός της που σε εικόνες καταγράφονται τραυματισμένοι, βρίσκονται πλέον στη φυλακή. Οι δικηγόροι τους περιμένουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ώστε να διαμορφώσουν την υπερασπιστική γραμμή των πελατών τους.

Ακόμα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, χωρίς όμως να το έχουν καταφέρει.

Από την πρώτη στιγμή οι δύο αντιμαχόμενες οικογένειες επιρρίπτουν όλη την ευθύνη η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει από πουθενά για την ώρα η διάθεση να γίνει ένα βήμα πίσω.

Για ακόμα μία μέρα τα μέλη των δύο οικογενειών απέφυγαν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, με τις έρευνες να συνεχίζονται και όλα τα ντοκουμέντα να αξιολογούνται με προσοχή και να οδηγούν σε συμπεράσματα.

Πηγή: newsit.gr