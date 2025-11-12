Αυτή είναι η 52χρονη «εγκέφαλος» της οργάνωσης με τους ιερείς - Στρατολογούσε νέα μέλη, τους έδινε οδηγίες για τη διακίνηση ναρκωτικών

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης με τους ιερείς και επικεφαλής την 52χρονη γυναίκα, έρχονται στο «φως».

Η 52χρονη μαζί με τους συλληφθέντες, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών συνεργάζονταν μαζί τους και διοχέτευαν ναρκωτικά στην αγορά, τα οποία αποθήκευαν ακόμη και μέσα στον ναό του ιερέα-influencer.

Υπολογίζεται μάλιστα πως η αξία των κατασχεθέντων από την ΕΛΑΣ ξεπερνά τις 105.000 ευρώ.

Η 52χρονη φέρεται να ήταν ο ιθύνων νους της εγκληματικής οργάνωσης, όπου καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη της στην ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών, την αποθήκευσή τους και έδινε οδηγίες για την διακίνησή τους.

Μάλιστα, η ίδια φέρεται να στρατολογούσε νέα μέλη στη σπείρα.

Ενα από αυτά, αλλοδαπός στην καταγωγή, ήταν ο άμεσος συνεργάτης της που είχε αναλάβει την ευθύνη για την ανεύρεση των ναρκωτικών ουσιών και την αποθήκευσή τους. Από κοινού με την επικεφαλής της οργάνωσης, καθοδηγούσαν τα άλλα μέλη ως προς την διακίνηση και μεταφορά των ναρκωτικών.

Το πρόσωπο αυτό φέρεται να συνδέεται και με έναν δεύτερο βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης που διοχέτευε τα ναρκωτικά.

Με τους ρασοφόρους διακινούσαν παράνομα μετανάστες και ναρκωτικά

Η 52χρονη είχε τον ιερέα -πρώην μοντέλο και πανελίστα, μαζί με άλλα δύο άτομα ως υπεύθυνους για την μεταφορά, την αποθήκευση και την διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης. Ο ιερέας φρόντιζε να αποθηκεύει τα ναρκωτικά εντός του Ιερού Ναού Αγ. Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου-Αγ. Πάντες Ιατροί-Αγ. Παΐσιος ή να τα παραδίδει σε άλλους διακινητές ή χρήστες.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την αρχηγό της οργάνωσης, οι δύο ιερείς μαζί τον άλλον άμεσο συνεργάτη της, είχαν αναλάβει την παράνομη μεταφορά μεταναστών εντός της ελληνικής περιφέρειας, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους ως ιερείς καθώς θεωρούνταν υπεράνω υποψίας.

Έκρυβαν τα ναρκωτικά στον ναό - Ο τιμοκατάλογός τους

Να σημειωθεί πως από τις παρακολουθήσεις των αστυνομικών της Δίωξης ταυτοποιήθηκαν περιπτώσεις αγοραπωλησιών.

Μάλιστα, ο 40χρονος ιερέας -πρώην μοντέλο φέρεται να πήγαινε στα επίμαχα ραντεβού με τους «πελάτες» με μια πολυτελή BMW. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στις 28 Αυγούστου 2025, όπου πούλησε τρία κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με την κωδική ονομασία «φανουρόπιτες».

Τα μέλη της συμμορίας πωλούσαν περίπου 40.000 ευρώ το ένα κιλό κοκαΐνης, και περίπου 2.500 ευρώ το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

Πηγή: iefimerida.gr