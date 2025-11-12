Μετρό: Νέα καταγγελία για «ανυπάκουο» συρμό - Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν για την ασφάλεια και καταγγέλλουν διώξεις

Σε νέες καταγγελίες αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του μετρό της Αθήνας προβαίνει το Σωματείο Ηλεκτροδηγών του Μετρό (ΣΗΕΚ).

Με αφορμή την απάντηση της ΣΤΑΣΥ στο ethnos.gr σχετικά με τα δύο περιστατικά ακινητοποίησης συρμών εκτός του προβλεπόμενου σημείου στην αποβάθρα σε διάστημα 40 ημερών.

Οι εργαζόμενοι σε νέα ανακοίνωσή τους αποκαλύπτουν ότι πρόσφατα είχε καταγραφεί και τρίτο περιστατικό συρμού, ο οποίος εμφάνισε την ίδια δυσλειτουργία. Ρωτούν με νόημα τη διοίκηση της εταιρείας εάν ο συρμός που δεν σταμάτησε το πρωί της Δευτέρας στον σταθμό «Χαλάνδρι» είχε εμπλακεί σε παρόμοιο συμβάν και κάποιες ημέρες νωρίτερα, αυτή τη φορά στον τερματικό σταθμό «Δημοτικό Θέατρο».

Καταγγέλλουν επίσης ότι την 29η Σεπτεμβρίου συρμός είχε επίσης υπερβεί τα προβλεπόμενα όρια και μάλιστα «κατά εκατοντάδες μέτρα», όπως σημειώνουν, μεταξύ Πανόρμου και Μεγάρου Μουσικής.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως «και η αδιαφορία έχει όρια» καταγγέλλοντας ότι η διοίκηση της εταιρείας επιλέγει ως απάντηση στους ηλεκτροδηγούς, οι οποίοι διαπιστώνουν απορρύθμιση ή ασυνήθη συμπεριφορά επιλέγοντας τη χειροκίνητη λειτουργία, να τους διώκει πειθαρχικά και ρωτά εάν γίνονται οι απαιτούμενοι διοικητικοί έλεγχοι στους υπευθύνους των οργανωτικών μονάδων σχετικά με την ορθότητα των ενεργειών συντήρησης.

«Εμείς πάντως τους προειδοποιούμε για πολλοστή φορά ότι όταν η αδιαφορία δεν έχει όρια, σκοτώνει», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, με την οποία αναρωτιούνται εάν ο αρμόδιος υπουργός γνωρίζει την αλήθεια και αν έχει «πραγματική εικόνα για τα γεγονότα και την κατάσταση».

Προσθέτουν πως «αν τα υπηρεσιακά στελέχη έδειχναν έστω και στο μισό την ίδια ζέση και στα ζητήματα ασφάλειας με αυτή που επιδεικνύουν στην άσκηση πειθαρχικών διώξεων εναντίον συναδέλφων (ιδίως αυτών που αναδεικνύουν θέματα ασφάλειας) η κατάσταση θα ήταν απείρως καλύτερη».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΗΕΚ

«Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμέναμε την απάντηση της ΣΤΑΣΥ στην από 10-11-2025 ανακοίνωσή μας, το οποίο τείνει να γίνει αγανάκτηση και οργή όταν αυτή έλαβε χώρα, όχι απευθυνόμενη και στους εργαζόμενους ως όφειλε αλλά μέσω του Τύπου.

Αφού λοιπόν η εταιρεία με περισσή σιγουριά δεν βρίσκει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας, θα θέλαμε να μας ενημερώσει για τα εξής:

«Πότε στο παρελθόν συρμός έχει υπερβεί τα προβλεπόμενα όρια κατά εκατοντάδες μέτρα (περιστατικό 29ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ); ;

Ο συρμός («γαλλικός») που «έκανε του κεφαλιού του» στις 10-11-2025 στον σταθμό ‘’ΧΑΛΑΝΔΡΙ’’, εμπλέκεται σε ίδιο περιστατικό κάποιες μέρες πριν στον τερματικό σταθμό ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ’’ ή όχι; ;

Για ποιον ακριβώς λόγο η Διοίκηση διώκει πειθαρχικά τους ηλεκτροδηγούς -που είναι οι επιτηρητές του αυτοματοποιημένου συστήματος- όταν διαπιστώνουν απορύθμιση ή ασυνήθη συμπεριφορά και ως εκ τούτου περνάνε στη χειροκίνητη λειτουργία; Μήπως θεωρεί εφικτό την ώρα που παρουσιάζεται το πρόβλημα ή για την αποφυγή του, οι συνάδελφοι να «αιτούνται έγκρισης, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια;;

Γίνονται οι απαιτούμενοι διοικητικοί έλεγχοι στους υπεύθυνους των οργανωτικών μονάδων για το αν ελέγχουν την ορθότητα των ενεργειών συντήρησης;

Εμείς πάντως τους προειδοποιούμε για πολλοστή φορά ότι όταν η αδιαφορία δεν έχει όρια, ΣΚΟΤΏΝΕΙ!!

Είμαστε περίεργοι, γνωρίζει άραγε ο Υπουργός την αλήθεια; Έχει πραγματική εικόνα για τα γεγονότα και την κατάσταση;;

Υ.Σ. Αν τα υπηρεσιακά στελέχη έδειχναν έστω και στο μισό την ίδια ζέση και στα ζητήματα ασφάλειας με αυτή που επιδεικνύουν στην άσκηση πειθαρχικών διώξεων εναντίον συναδέλφων (ιδίως αυτών που αναδεικνύουν θέματα ασφάλειας) η κατάσταση θα ήταν απείρως καλύτερη».

Πηγή: ethnos.gr