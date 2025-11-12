Γλυφάδα: Επιχειρούν έξωση σε οικογένεια με καρκινοπαθή και μωρό - «Χειροδίκησε ο δικαστικός επιμελητής»

Κόσμος έχει συγκεντρωθεί από το πρωί της Τετάρτης (12/11) στην οδό Χίου στη Γλυφάδα, λόγω απόπειρας για έξωση τετραμελούς οικογένειας. Πρόκειται για μητέρα και πατέρα (με εγκεφαλικό), κόρη καρκινοπαθή και το μωρό τους, λίγων μηνών.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι πλήρωνε κανονικά το δάνειο και είχε εξοφλήσει πάνω από το μισό, μέχρι την περίοδο που εμφανίστηκε ο καρκίνος της κόρης τους.

Τότε έχασαν τον έλεγχο των δόσεων, καθώς ο πατέρας -που έχει υποστεί εγκεφαλικό- είναι ο μόνος που μπορεί να εργάζεται, αλλά με δυσκολία.

«Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην οδό Χίου στη Γλυφάδα, εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης Γλυφάδας, μαζί με άλλους γείτονες, φορείς μαζικούς της γειτονιάς, για να αποτρέψουμε τα κοράκια που ήρθανε να ξεσπιτώσουνε αξημέρωτα μια λαϊκή οικογένεια με καρκινοπαθή, με προβλήματα υγείας και μωρό παιδί. Η αστυνομία, μαζί με δικαστικούς επιμελητές, εκτελώντας τις αντιλαϊκές εντολές αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, λειτουργούν σαν εκπρόσωποι της εταιρείας και πετάνε στο δρόμο μια οικογένεια» λέει ο Αλέξης Στεφανίδης, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γλυφάδας και δημοτικός σύμβουλος.

«Τους λέμε ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Όχι μόνο ήρθαν να τους ξεσπιτώσουνε, έχουν φέρει πάνοπλους αστυνομικούς αξημέρωτα, λες και είμαστε τρομοκράτες. Όχι μόνο έκαναν αυτό, χειροδίκησε ο δικαστικός επιμελητής. Ασκούνε βία σε ένα κράτος βίαιο προς τις λαϊκές μας ανάγκες. Τους λέμε ότι το τιμωρό χέρι του λαού δεν θα τους επιτρέψει. Ότι ο οργανωμένος αγώνας, η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση θα είναι τοίχος απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Τα αντανακλαστικά τους γρήγορα για να ξεσπιτώνουν τον λαό, όχι όμως για να τον προστατεύσουν. Δηλώνουμε πως το σπίτι στην οδό Χίου είναι και δικό μας σπίτι» προσθέτει.

Παράλληλα, έγιναν εκκλήσεις προς την εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο για να υποχωρήσει.

Πηγή: ethnos.gr