Ανήλικοι πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Μιλλούση και του Πετρούνια - «Αν ήταν στον κήπο τα παιδιά μου;» (vid)

Ένα σοβαρό περιστατικό που όπως είπε έθεσε σε κίνδυνο τόσο την ίδια όσο και το κατοικίδιό της, περιέγραψε η Βασιλική Μιλλούση μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Οπως έκανε γνωστό, ανήλικοι από σχολείο δίπλα στο σπίτι της, πέταξαν πέτρες στην αυλή της.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες», ανέφερε αρχικά η Βασιλική Μιλλούση και στη συνέχεια εξήγησε πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο, ειδικά αν στο σπίτι βρίσκονταν και τα παιδιά της παίζοντας στον κήπο.

«Με το που το βλέπω φωνάζω "τι κάνετε;" και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν με χτυπούσε θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;. Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».