Αχαΐα: Χτύπησε το κεφάλι ο 25χρονος, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό με τον 3χρονο Ανδρέα αγκαλιά (vid)

Συγκλονιστικές είναι οι νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα.

Ο θείος του παιδιού, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατέθεσε σήμερα ότι πήρε τον Ανδρέα για να τον κάνει μια βόλτα και να τον ηρεμήσει επειδή ήταν ανήσυχος.

Όπως υποστήριξε, βάδιζε στην άκρη του δρόμου με το παιδί στην αγκαλιά και έπεσαν μαζί από μάντρα και από ύψος περίπου δύο μέτρων. Ο 25χρονος φέρεται να χτύπησε το κεφάλι του σε γωνία μπαλκονιού, να ζαλίστηκε και γι' αυτό να έχασε την ισορροπία του και να βρέθηκε στο κενό. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όμως ο μικρός Ανδρέας χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασε τη μάχη από ανακοπή.

Ολόκληρο το χωριό στα Σπάτα Αχαΐας θρηνεί για την απώλεια του Ανδρέα, ενώ οι γονείς του, οι οποίοι έλειπαν για αγροτικές εργασίες, βρίσκονται σε σοκ. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι δεν ζήτησαν την ποινική δίωξη του 25χρονου.

Η κηδεία του μικρού θα γίνει το πρωί της Πέμπτης (10.30).

