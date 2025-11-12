«Μην ξεχνάς, όταν τα παρατάς, να βρίσκεις τους λόγους σου να παλεύεις» - Ποια ήταν η Αναστασία που έφυγε στα 27 της

Ένα κορίτσι που δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό του κι ας τα έφερε η ζωή τόσο δύσκολα. Μια μαχήτρια που δεν το έβαλε κάτω και διέψευσε ακόμα και την επιστήμη, όταν έγινε η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση σε όλο τον κόσμο που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή μετά από 221 ημέρες.

Ένας άνθρωπος που είχε πολλή όρεξη για ζωή κι έκανε όνειρα μέσα στο νοσοκομείο, όταν ακόμα και τα πιο απλά φάνταζαν δύσκολα. Αυτή και πολλά περισσότερα ήταν η Αναστασία Τασούλα που έφυγε από τη ζωή πολύ νέα, μόλις στα 27 της χρόνια, αλλά πρόλαβε να γίνει πηγή έμπνευσης και δύναμης και παράδειγμα για την αισιοδοξία της.

Το θαύμα

Η πρώτη φορά που ακούσαμε το όνομα της Αναστασίας ήταν τον Οκτώβριο του 2022. Ήταν όταν η ίδια, με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram μάς ενημέρωνε για τον Γολγοθά που είχε ανέβει και το θαύμα που είχε κάνει, ξυπνώντας έπειτα από 221 ημέρες σε καταστολή.

«Ημέρα 0. Ανέβηκε το διοξείδιο στο αίμα μου, στο 120 είπαν, οι πνεύμονες μου εγκατέλειψαν και βίωσα μια προσωρινή σχιζοφρένεια. Για κάποιες ώρες.

32 ημέρες σε τεχνητό κώμα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξυπνάει από καταστολή στην Ελλάδα (και παγκοσμίως η πρώτη που ξυπνάει μετά από τόσες πολλές ημέρες).

108 ημέρες σε awake VV ECMO (Εξωσωματική υποστήριξη πνευμόνων - ζωής): Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που αντέχει τόσο καιρό στο συγκεκριμένο μηχάνημα και επανέρχεται ζωντανή.

162 ημέρες με τραχειοστομια: Έχεις ιδέα πως είναι να ζεις χωρίς να μπορείς να βγάλεις ήχο; Χωρίς να μπορείς να φωνάξεις βοήθεια όταν πνίγεσαι από την βλέννα σε ένα κρεβάτι και ταυτόχρονα να είσαι...

180 ημέρες (σχεδόν) παράλυτη και ανάσκελα: Ίσως το μόνο που κουνιόταν πάνω μου ήταν τα χέρια μου, και αυτά επειδή τα χρησιμοποιούσα για να επικοινωνώ (πέρα από την προφορά λέξεων με τα χείλη χωρίς φωνή).

221 ημέρες στο νοσοκομείο. Σε ένα δωμάτιο. Μόνη μου. Ή και όχι τόσο μόνη πάντα.

Και ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΌΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΌΝΩΝ μετά...

Πάω σπίτι μου. Το γράφω και δεν το πιστεύω. Πάω σπίτι μου! Πάω σπίτι μου!!! Μαμά, έρχομαι. Τα κατάφερα. Ζω, αναπνέω, περπατάω. ΖΩ..», έγραφε τότε και τα μηνύματα συμπαράστασης έφταναν κατά χιλιάδες.

Η ανάρτηση για την Εμμα

Επίσης τρία χρόνια πριν, στις 29 Νοεμβρίου του 2022, η Αναστασία έγραφε για την Έμμα Καρυωτάκη που μέτα από τον τραγικό θάνατό της, είχε χαρίσει ζωή.

«Η στιγμή που μπαίνει ο γιατρός στο δωμάτιο σου ή χτυπάει το τηλέφωνο για να σου πουν ότι βρέθηκε μόσχευμα και ότι πας χειρουργείο, είναι ίσως η καλύτερη της ζωής σου μέχρι τότε. Κάτι αντίστροφο συμβαίνει από την άλλη πλευρά, που υπάρχει μια οικογένεια και πολλοί φίλοι που έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις αντιθέσεις της ζωής. Δεν φτάνουν όλες οι αγκαλιές του κόσμου για να καλύψουν το κενό».

Η απόρριψη

Το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για την Αναστασία. Ο οργανισμός της είχε απορρίψει το μόσχευμα που είχε λάβει και όπως η ίδια έγραφε σε ανάρτησή της, ζούσε πια με το 1/3 των πνευόνων της και με συνεχή υποστήριξη από οξυγόνο καθώς δυσκολευόταν ακόμα και να πάρει ανάσα. Αποκάλυπτε ότι οι γιατροί δοκίμασαν κάποιες θεραπείες και δεν λειτούργησαν.

«Φοβάμαι. Τι να πω ότι δεν φοβάμαι; Εννοείται ότι φοβάμαι. Θέλω να ζήσω, για εμένα, για τη δότριά μου, για όσους με φροντίζουν και παλεύουν για μένα. Οπότε θα ζήσω, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», περιέγραφε σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις, ένα συγκλονιστικό κείμενο που έκλεινε με την προτροπή «μην ξεχνάς, όταν τα παρατάς, να βρίσκεις τους λόγους σου να παλεύεις».

