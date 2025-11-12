Συναγερμός στη Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Χειροβομβίδα σε αυλή πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Νίκαια, όταν αυτοκίνητο που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο τυλίχθηκε στις φλόγες. Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο που έμοιαζε με χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά, ωστόσο το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές. Την έρευνα για τον εμπρησμό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας, που συγκεντρώνει στοιχεία για να εντοπίσει τους δράστες και να διαπιστώσει τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Λίγη ώρα μετά την πυρκαγιά, η σύζυγος του σωφρονιστικού υπαλλήλου ενημέρωσε την Αστυνομία για την παρουσία αντικειμένου που έμοιαζε με χειροβομβίδα στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διαμένουν. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίοι προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνσή του, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά.

Η Τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Ευριπίδου, από τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα, για λόγους ασφαλείας. Οι Αρχές εξετάζουν αν ο εμπρησμός και το εύρημα στην αυλή συνδέονται μεταξύ τους, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο στοχευμένης επίθεσης κατά του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Πηγή: ethnos.gr