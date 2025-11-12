Εντοπίστηκε πτώμα 70χρονου στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, εντός του κεντρικού λιμένα Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα-ελληνική ακτοφυλακή, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, που ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στη θάλασσα.