«Επικίνδυνη κατάσταση» στο μετρό: Δύο συρμοί σταμάτησαν εκτός αποβάθρας μέσα σε 40 μέρες

Δεύτερο σοβαρό περιστατικό ακινητοποίησης συρμού εκτός της αποβάθρας στο δίκτυο του μετρό μέσα σε διάστημα μόλις 40 ημερών καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες και προβληματισμό για την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού και χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «επικίνδυνη».

Σύμφωνα με το Σωματείο Ηλεκτροδηγών του μετρό, το πρωί της Δευτέρας καταγράφηκε για δεύτερη φορά δυσλειτουργία συρμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αυτός να μην ακινητοποιηθεί στο προβλεπόμενο σημείο, αλλά μέσα στη σήραγγα, ενώ στην αποβάθρα βρέθηκε μόνο μισό βαγόνι, αντί για έξι.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγούν οι εργαζόμενοι, πρόκειται για συρμό της σειράς 1 (οι επονομαζόμενοι και «γαλλικοί»), που μετά από εναλλαγή του τρόπου ηλεκτροδήγησης σε αυτόματο σύστημα (από ΧΕΛ σε ΑΤΟ) λόγω επαναφοράς, δεν κατέστη δυνατό να ακινητοποιηθεί στο προβλεπόμενο σημείο στάσης στην πλατφόρμα 2 του σταθμού «Χαλάνδρι».

«Ευτυχώς που δεν υπήρξε “συνάντηση” με τον προπορευόμενο»

Να σημειωθεί ότι βάσει της καταγγελίας των εργαζομένων, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο, καθώς 40 ημέρες νωρίτερα άλλος συρμός της σειράς 2 δεν είχε σταματήσει στην αποβάθρα 2 του σταθμού «Αμπελόκηποι» με τους ηλεκτροδηγούς να σημειώνουν πως «ευτυχώς που δεν υπήρξε “συνάντηση” με τον προπορευόμενο».

Με αφορμή αυτά τα δύο περιστατικά, το Σωματείο αμφισβητεί την τυχαιότητα των συμβάντων, εκφράζοντας ανησυχία τόσο για την άρτια λειτουργία του αυτόματου συστήματος και την αποτελεσματικότητα της πέδησης πάνω στις ταλαιπωρημένες ράγες, όσο και για το επίπεδο συντήρησης των συρμών: «Άραγε, χαρακτηρίζεται τυχαίο και αυτό το συμβάν, καίτοι τα χαρακτηριστικά του δεν παρουσιάζουν διαφορές με το προηγούμενο; Ή τελικά το ΑΤΟ δεν λειτουργεί σωστά επειδή οι συνθήκες για πέδηση δεν είναι ιδανικές; Μήπως έχει απομειωθεί ο βαθμός σημαντικότητας που θα έπρεπε να δίδεται και οι συρμοί δεν τυγχάνουν της δέουσας φροντίδας; Και αν ναι, ποιος φέρει την ευθύνη;», αναρωτιέται σε ανακοίνωσή του το Σωματείο.

Προσθέτει πως «είτε η τύχη είτε μια αόρατη δύναμη, αποτρέπουν τα χειρότερα», συμπληρώνοντας ωστόσο ότι οι παράγοντες αυτοί δεν συνιστούν εχέγγυα για την ασφάλεια σιδηροδρόμου.

Οι εργαζόμενοι κάνουν ξεκάθαρα λόγο για «επικίνδυνη κατάσταση σε σημείο που να αγχωνόμαστε για την ασφάλειά μας», όπως αναφέρουν και απαιτούν από τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ «να κινηθεί αναλόγως, ως ένα ψήγμα ενδιαφέροντος, ώστε να δείξει έστω και την ύστατη στιγμή, ότι έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Υποβαθμίζει τα συμβάντα η ΣΤΑΣΥ

Από την πλευρά της η ΣΤΑΣΥ, στην οποία απευθύνθηκε το «ethnos.gr» επιχειρεί να υποβαθμίσει τα δύο συμβάντα επισημαίνοντας ότι «περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν και συμβαίνουν ανά διαστήματα στο δίκτυο του Μετρό, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών».

Η διοίκηση της εταιρείας εξηγεί ότι το Μετρό διέπουν αυτοματοποιημένα συστήματα λειτουργίας, που διατηρούν απόσταση ασφαλείας μεταξύ των συρμών που βρίσκονται στην κυκλοφορία.

Παραδέχεται, πάντως, ότι είναι δυνατή η απορρύθμιση των συστημάτων που μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση της αποβάθρας: «Ο συρμός μπορεί να υπερβεί για ορισμένα μέτρα την αποβάθρα, σε περιπτώσεις απορρύθμισης συστημάτων, οπότε και περνά από την αυτοματοποιημένη στη χειροκίνητη λειτουργία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οδηγοί ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται εκκένωση του συρμού στον επόμενο σταθμό και αποσύρεται για τεχνικό έλεγχο και επαναρρύθμιση στα αμαξοστάσια», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.

Προσθέτει ότι οι συρμοί κινούνται υπό το σύστημα λειτουργίας Automatic Train Operation (A.T.O.), που αυτοματοποιημένα ελέγχει τη λειτουργία τους (επιτάχυνση, επιβράδυνση, ακινητοποίηση) και συνεργάζεται με το σύστημα σηματοδότησης, ενώ τονίζει ότι εκτός των αυτοματοποιημένων συστημάτων, οι συρμοί διαθέτουν και εφεδρικά, χειροκίνητα, που λειτουργούν ως επιπλέον δικλείδες ασφαλείας.

Αναφορικά με το ζήτημα των ελέγχων και της συντήρησης που θίγουν οι εργαζόμενοι, η διοίκηση της εταιρείας απαντά πως «οι συρμοί που καθημερινά δρομολογούνται είναι ελεγμένοι από το τεχνικό προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ και ικανοί για την εκτέλεση μεταφορικού έργου. Περνούν από περιοδικούς ελέγχους συντήρησης και προληπτικούς επανελέγχους».

Πηγή: ethnos.gr