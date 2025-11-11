Την Τετάρτη η κηδεία της Αγγελικής Βύζικα – Οι αποφάσεις του ΠΣΑΤ στη μνήμη της

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 13:45, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία της Αγγελικής Βύζικα, η οποία έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ, με αφορμή τον θάνατο της αθλητικής δημοσιογράφου Αγγελικής Βύζικα και μία ημέρα πριν την κηδεία της, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

«Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:45, στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.

Να εκφωνηθεί επικήδειος από τον πρόεδρο του ΠΣΑΤ.

Να κατατεθεί ποσό στον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού “Άλμα Ζωής”.

Να καθιερωθεί στη μνήμη της βραβείο για τα αθλήματα ΑμεΑ, στη διάρκεια των δημοσιογραφικών βραβείων.

Να οργανωθεί ημερίδα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

Σε ένδειξη πένθους, να παραμείνουν τα γραφεία του Συνδέσμου κλειστά την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου».