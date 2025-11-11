Ιωάννα Τούνη: «Με αντιμετωπίζουν σαν π... - Θέλω να αποκατασταθεί η αλήθεια»

Μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση revenge porn που αφορά τη διαρροή βίντεο με προσωπικές της στιγμές, η Ιωάννα Τούνη απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, περιγράφοντας τον ψυχικό αντίκτυπο της τραυματικής αυτής εμπειρίας.

Η γνωστή influencer, η οποία τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου βρέθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, μίλησε ανοιχτά για τη δίκη που ξεκίνησε οκτώ χρόνια μετά τη διαρροή του επίμαχου υλικού, τονίζοντας ότι πολλοί εξακολουθούν να την αντιμετωπίζουν με προσβλητικό τρόπο.

«Μέχρι σήμερα, και παρά τα όσα έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μια κοινή π... ή ξεφτιλισμένη. Αυτό που θέλω είναι να αποκατασταθεί η αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Αρχικά, ευχαρίστησε το κοινό της για τη στήριξη: «Έχω λάβει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μηνύματα αγάπης - κυρίως από γυναίκες - και αυτό μου δίνει τεράστια δύναμη. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα, αλλά σας ευχαριστώ από καρδιάς».

Αναφερόμενη στη δίκη, περιέγραψε πόσο επώδυνο ήταν να βρεθεί ξανά απέναντι στους δύο κατηγορούμενους: «Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός ή εύπορος. Είναι μια πολύ δύσκολη, επώδυνη διαδικασία να πρέπει να ξαναζήσεις κάτι τέτοιο και να δεις τους ανθρώπους που σε πλήγωσαν».

Η Ιωάννα Τούνη επεσήμανε επίσης ότι οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να παρουσιαστούν ως «θύματα» μέσα στη δικαστική αίθουσα, κάτι που την εξόργισε: «Δήλωσαν πως είναι τα θύματα μιας υπόθεσης διασυρμού που εγώ βίωσα. Ήταν εκείνοι που μαγνητοσκόπησαν και διέδωσαν χωρίς τη συναίνεσή μου τις προσωπικές στιγμές μας».

Στο τέλος του βίντεο, η influencer αναφέρθηκε στη μητέρα της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, αλλά και στον γιο της Πάρη, που μελλοντικά ενδέχεται να αντιμετωπίσει κοινωνικό στιγματισμό: «Αυτός ο αγώνας είναι για τη μνήμη της μαμάς μου και για τον γιο μου. Θέλω όταν μεγαλώσει να ξέρει ποια είναι η αλήθεια για τη μητέρα του».

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, με την Ιωάννα Τούνη να δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει «μέχρι τέλους» για τη δικαίωση και την αποκατάσταση της τιμής της.

