Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής

Ένας 26χρονος, φοιτητής και γιος γνωστού Λαρισαίου βρέθηκε νεκρός πριν από λίγες ημέρες μετά από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού.
Πρόκειται για τον 26χρονο Αχιλλέα Σουλτσιώτη, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να πέσει «φως» στην υπόθεση. Ο άτυχος νεαρός αν και μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του.
Ο Λαρισαίος φοιτητής σε λίγες ημέρες θα ορκιζόταν για να λάβει το πτυχίο του από την σχολή στην οποία φοιτούσε, στο Πανεπιστήμιο.
Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.
