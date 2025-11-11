Πλακιάς: «Αδιανόητο ο Καραμανλής να είναι για πλημμέλημα - Ζητάμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου»

Ενώπιον του ανακριτή του Αρείου Πάγου βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Πλακιάς, προκειμένου να δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Υποδομών και μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, ζήτησε την «αναβάθμιση των κατηγοριών του από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε αυτό της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών κακουργηματικού χαρακτήρα του άρθρου 291 ΠΚ».

«Βρεθήκαμε πάλι σήμερα εδώ στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κυρίου Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για το θάνατο 57 ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους», ανέφερε αρχικά.

«Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και πόσο μάλλον όχι για κακούργημα», τόνισε ο κ. Πλακιάς.

«Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε κι άλλοι, είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».

«Μαζεύουμε τα αμάζευτα της αντοπολίτευσης»

Παράλληλα ο κ. Πλακιάς κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των Τεμπών.

«Ο λόγος που είμαστε εδώ, ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή… Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», σημείωσε, καλώντας και την αντιπολίτευση να παραστεί στον ανακριτή.

Τέλος, αναφέρθηκε στο άρθρο 86 λέγοντας ότι «Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάντα συναντάμε το άρθρο 86. Το περιβόητο άρθρο 86, αυτό το έκτρωμα, αυτό το άρθρο έκτρωμα… πρέπει κάποτε να καταργηθεί. Αλλά για να έχει ουσία και αντίκτυπο και στη δικιά μας περίπτωση, πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο».

Πηγή: ethnos.gr