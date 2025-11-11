Σερβετάλης για αμβλώσεις: «Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο»

Ο Άρης Σερβετάλης αναφέρθηκε εκ νέου στις αμβλώσεις και εξέφρασε τις πάγιες απόψεις του. Όπως είπε το όλο ζήτημα, δεν επιδέχεται διάλογο. Ο καταξιωμένος ηθοποιός είχε υποστηρίξει στο παρελθόν πως η κάθε έκτρωση είναι μια δολοφονία.

Αυτή τη φορά ο Άρης Σερβετάλης μίλησε για τις αμβλώσεις στο BHMAgazino. «Η αλήθεια είναι αποκαλυπτική. Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα. Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο. Το ζήτημα των αμβλώσεων είναι δόγμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας για το οποίο δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω».

«Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από μια συγκλονιστική φωτογραφία της μεταπολεμικής Αθήνας. Ήταν μια βρεφοδόχος, εκεί εγκατέλειπαν τα βρέφη που οι γονείς αδυνατούσαν να τα μεγαλώσουν. Επάνω της υπήρχε γραμμένη μια φράση: “Ο πατήρ και η μήτηρ εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με”», είπε αρχικά ο Άρης Σερβετάλης.

Ενώ στην συνέχεια, προσθέτει: «Για να διατυπώνει κάποιος την άποψη που πιστεύει ελεύθερα έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν. Θεωρώ πως όταν με ρωτάνε και απαντώ, αυτό είναι ένα αντίδωρο για τη θυσία αυτών των ανθρώπων.

Εύχομαι μόνο η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον. Έχει αξία να στέκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς και να μην τον κατασπαράζεις, επειδή δεν έχει την ίδια άποψη με εσένα. Η κοινωνική απομόνωση, το σύγχρονο μεταμοντέρνο “cancel”, είναι η απάντηση στο “διαφωνώ”. Διαφωνώ, άρα σε αφανίζω.

Δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι θα αλληλοεξοντωθούμε – ή όχι; Η δημοκρατία απαιτεί πνεύμα. Πώς στέκεται κάποιος στις σχέσεις του, στην οικογένειά του, στην εργασία του, στο περιβάλλον του, στις διαφωνίες του. Προσωπικός αγώνας πολύ σκληρός για να επιτευχθεί η δημοκρατία. Εγωιστής δεν είναι αυτός που ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά αυτός που θέλει να κάνει τον άλλον αυτό που είναι ο ίδιος», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή του ο Άρης Σερβετάλης.

Πηγή φωτό: NDP

Πηγή: newsit.gr