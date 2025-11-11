Στάχτη για άλλη μια χρονιά η Ελλάδα: 39% αυξημένος αριθμός πυρκαγιών και μισό εκατ. στρέμματα καμένα

Μεταξύ των πέντε χειρότερων ετών της τελευταίας 20ετίας κατατάσσεται η αντιπυρική περίοδος του 2025 κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν στάχτη πάνω από μισό εκατ. στρέμματα σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό αποκαλύπτει η ανασκόπηση της περιόδου, την οποία δίνει για δεύτερη χρονιά στη δημοσιότητα το WWF Ελλάς και η Πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βάσει των επίσημων στοιχείων από τις χαρτογραφημένες πυρκαγιές του EFFIS (European Forest Fire Information System), ο αριθμός των πυρκαγιών ήταν αυξημένος κατά 39% συγκριτικά με τον μέσο όρο της περιόδου 2006 – 2024. Συνολικά αποτεφρώθηκαν 478.280 στρέμματα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και μικρότερες εστίες φωτιάς που δεν καταγράφονται στο ευρωπαϊκό σύστημα, η πραγματική καμένη έκταση ξεπερνά τις 500.000 στρέμματα.

Μόλις 18 πυρκαγιές ευθύνονται για το 87% των συνολικών καμένων εκτάσεων

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανασκόπηση είναι ότι μόλις 18 πυρκαγιές ευθύνονται για το 87% των συνολικών καμένων εκτάσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η διαχείριση πολλών και ταυτόχρονων μεγάλων συμβάντων εξακολουθεί να πάσχει στην Ελλάδα.

