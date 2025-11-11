Συγκινεί ο Ιωακείμ Υφαντίδης που τερμάτισε τελευταίος στον Μαραθώνιο – «Η ζωή είναι όμορφη» (vid)

Ο Ιωακείμ Υφαντίδης ήταν ο δρομέας που τερμάτισε τελευταίος στον φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και συγκίνησε με την επιμονή, την ταπεινότητα και τη δύναμη ψυχής του.

Μιλώντας στο ERT News, περιέγραψε τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής, αλλά και το πώς τελικά κατάφερε να φτάσει στο Καλλιμάρμαρο.

«Ένιωθα ότι καταρρέω από το 22ο χιλιόμετρο και ήθελα να εγκαταλείψω. Όταν πέρασα από τον Προαστιακό στη Λεωφόρο Μαραθώνος, είπα “δεν μπαίνω μέσα να πάω σπίτι μου, δεν αντέχω άλλο”. Όμως οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ, η αστυνομία και οι τραυματιοφορείς μου έδιναν κουράγιο να συνεχίσω – και τους ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε φανερά συγκινημένος.

Καθώς πλησίαζε το τέλος, η εξάντληση ήταν εμφανής. «Θυμάμαι, μια κυρία αστυνομικός μου έδωσε νερό, κάποιος άλλος ισοτονικό. Δεν καταλάβαινα ότι με βιντεοσκοπούν. Προσευχήθηκα πολλές φορές.»

Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές που τον κράτησαν όρθιο ήταν στο 32ο χιλιόμετρο:

«Μια μητέρα με τα παιδιά της τους κόλλησα το αυτοκόλλητο που έγραφε “32 χλμ”. Εκεί είπα “θα συνεχίσω”. Αυτά τα παιδιά περίμεναν εμάς, και συγκινήθηκα βαθιά.»

Ο Υφαντίδης έχει συμμετάσχει σε αρκετούς μαραθωνίους, ενώ για πολλά χρόνια εργάστηκε ως εργατοτεχνίτης στην ΕΥΔΑΠ. Ο αθλητισμός, όπως λέει, τον βοήθησε να αντέξει τις δυσκολίες της ζωής.

«Αν μπορούν να κάνουν λίγο αθλητισμό, αν μπορούν να περπατήσουν, αν μπορούν να τραγουδήσουν.. Είναι πολύ σημαντικό η κίνηση να κάνεις κάτι, να βγεις μια βόλτα, να σκάψεις λίγο τον κήπο σου, να έχεις μια γλάστρα και να βάλεις λίγο βασιλικό να μην εγκαταλείψουν τη ζωή…»

Και παρότι ο ίδιος δηλώνει κουρασμένος, δεν αποκλείει να ξαναβρεθεί στην εκκίνηση:

«Οι μαραθωνοδρόμοι πάντα λένε “δεν θα ξανατρέξω”, και μετά από μήνες το ξαναπροσπαθούν. Δεν υπόσχομαι ότι θα το ξανατρέξω, ίσως το περπατήσω. Θέλει απόφαση – θα το κάνω και ό,τι γίνει.»

«Η ζωή δεν έχει πάντα χαρές· έχει τα πάνω και τα κάτω της. Αυτά τα λίγα “πάνω” είναι πολύ σημαντικά γιατί σφυρηλατούν την προσωπικότητά μας. Η ζωή είναι πολύ όμορφη και πολύτιμη. Μην την εγκαταλείπετε.» είπε, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον κόσμο.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο άνθρωπος που συγκίνησε το πανελλήνιο, στάθηκε για ακόμη μία φορά στην αγάπη που δέχθηκε: «Δεν πιστεύω ότι είμαι κάτι σπουδαίο. Εσείς έχετε αγάπη, και η αγάπη σας αντανακλάται σε μένα. Η σπουδαιότητά μου είναι στην καρδιά σας.»

Πηγή: news247.gr