«Θα βγούμε με τα τρακτέρ στους δρόμους» - Οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές για απόβαση στο κέντρο της Αθήνας

Από διάφορα σημεία της χώρας αγρότες και κτηνοτρόφοι θα βρεθούν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα, προκειμένου να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, στις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα κατευθυνθούν προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου στις 2:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ουσιαστικά θα αποτελέσουν τον προάγγελο των κινητοποιήσεων που προγραμματίζει ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος και οι οποίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Κατά τον ίδιο, αυτές θα περιλαμβάνουν δεδομένα την έξοδο των τρακτέρ σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της χώρας, αφού, όπως λέει, το ενδεχόμενο αυτό βρίσκει απολύτως σύμφωνους όλους τους αγρότες της χώρας. Μάλιστα, σε κάθε μπλόκο αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός αγροτών και κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, ο κ. Αλειφτήρας θεωρεί ως πολύ πιθανή μία κάθοδο αγροτών και κτηνοτρόφων με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο της Αθήνας.

«Στις 23 Νοεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουμε στη Νίκαια της Λάρισας πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουμε. Μεταξύ των ζητημάτων που θα τεθούν, είναι και μία πιθανή κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Δεν το συζητάω ότι θα βγούμε στους δρόμους σε διάφορα σημεία χώρας με τα τρακτέρ, σε αυτό συμφωνούμε όλοι οι αγρότες. Όλα θα γίνουν με πανελλαδικό συντονισμό. Πλέον η επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αδύνατη και πιστεύουμε ότι έχουμε στο πλευρό μας ολόκληρη την κοινωνία. Οι καταναλωτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον πρωτογενή τομέα», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Αλειφτήρας.

Υψηλό κόστος παραγωγής - χαμηλές τιμές πώλησης

Το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι, τα οποία πωλούνται πολύ ακριβότερα στα ράφια των σούπερ - μάρκετ, είναι τα βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, σύμφωνα με τον κ. Αλιφτείρα

Όπως λέει χαρακτηριστικά, οι αγρότες πουλάνε 0,70 ευρώ το κιλό τις φακές -και μάλιστα καθαρισμένες- στους μεσάζοντες, ωστόσο, η τιμή της συσκευασίας, η οποία είναι λιγότερη από ένα κιλό, πωλείται στα σούπερ - μάρκετ προς παραπάνω από τρία ευρώ.

«Αυτό, βέβαια, αποτελεί ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και των ελλιπών ελέγχων. Επίσης, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ υψηλό, αφού είναι πανάκριβο το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και τα διάφορα γεωργικά εφόδια. Πουλάμε το επεξεργασμένο σιτάρι για ψωμί προς 0,14 ευρώ το κιλό και το βαμβάκι, που φέτος είχαμε πολύ μεγάλη παραγωγή, προς 0,36 ευρώ το κιλό.

Είμαστε οι μοναδικοί επιχειρηματίες στη χώρα, που δουλεύουμε, παράγουμε, πουλάμε τα προϊόντα μας και μπαίνουμε μέσα. Η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει, αν θέλει τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα ή αν θέλει να εισάγει τα αγροτικά προϊόντα.

Αν θέλει τον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να βοηθήσει αγρότες και κτηνοτρόφους, ειδικά τους νέους, ώστε να μείνουν στον τόπο τους. Αν τελειώσει στην Ελλάδα ο πρωτογενής τομέας και κατά συνέπεια η ύπαιθρος, θα έχει πρόβλημα ολόκληρη η κοινωνία», τονίζει ο κ. Αλειφτήρας.

Πηγή: ethnos.gr