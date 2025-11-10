Επιμένει η κακοκαιρία: Πού αναμένεται να χτυπήσει τις επόμενες ώρες- «Βούλιαξαν» Μεγαλόπολη, Κέρκυρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώνεται με βροχές και καταιγίδες και απόψε το βράδυ αναμένεται να χτυπήσει τη Θράκη, τα νησιά ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ήδη οι σφοδρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σήμερα, προκάλεσαν προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Περισσότερες βροχές και καταιγίδες έχουν δεχθεί μέχρι τώρα σύμφωνα με το meteo.gr το Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm και η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8.

Πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στην Αττική και ιδιαίτερα στα δυτικά του νομού (30 τόνοι ανά στρέμμα).

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ το οποίο επικαιροποιήθηκε σήμερα το πρωί, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (11/11/25).

Τσατραφύλλιας: Δεν έχει τελείωσει η κακοκαιρία...

Όπως προειδοποιούσε νωρέτερα σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας «η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει».

Όπως εξηγούσε:

«Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε : Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.

Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα

Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00».

Ζιακοπούλου: Περιορίζονται οι καταιγίδες

Τις επόμενες ώρες και αύριο οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο), σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος που μπαίνει θα φέρει βελτίωση στις πληγείσες περιοχές και δεν θα βρέξει για πολλές ημέρες στα δυτικά.

Πού κατευθύνεται η κακοκαιρία

Με βάση το επικαιροποιημένο δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κολυδάς: στο «μάτι» της κακοκαιρίας τα δυτικά και τα βόρεια

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, συνιστά προσοχή για το επόμενο 24ωρο, τονίζοντας πως στο «μάτι» της κακοκαιρίας θα βρεθούν δυτικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα νησιά του Ιονίου και τη Λακωνία.

Από την Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Κολυδάς συνιστά προσοχή στην Καβάλα, την Ξάνθη, την Ροδόπη, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

«Βούλιαξαν» Βόνιτσα και Πρέβεζα

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στην Πρέβεζα και στην Βόνιτσα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr στην περιοχή Κορυτσάς με Τσαμαδού, πίσω από τα Γυμνάσια στον Φόρο ο δρόμος είχε αποκλειστεί λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων.

Υπόγεια πλημμύρισαν ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη από τις τοπικές αρχές. Οι πολίτες καλούνταν όλο το βράδυ να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Κλειστά σχολεία στη Μεγαλόπολη

Μέχρι αυτή την ώρα τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες έχουν δεχθεί Μεγαλόπολη, Βόνιτσα, Πρέβεζα, Κέρκυρα, αλλά και Μεσσηνία, με σπίτια, δρόμους και υπόγεια να έχουν πλημμυρίσει.

Μάλιστα, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος Μορέα στο ύψος των Παραδείσιων, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της Τροχαίας, ενώ ορισμένα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά.

Την ίδια ώρα, με απόφαση του δημάρχου Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα, ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκε βροχόπτωση η οποία συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ντεπώ, ανατολικά της πόλης. Από τις πτώσεις των δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πηγή: cnn.gr