Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος, μετά από πολύμηνη μάχη με ασθένεια, βυθίζοντας στη θλίψη τη δημοσιογραφική οικογένεια της Θεσσαλονίκης και του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Σταύρος Πασάκος γεννήθηκε στην Κω και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με την δημοσιογραφία.

Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Νίκος Δημαράς με ανάρτηση του στο facebook:

Από την δεκατία του '80 έζησε στην Θεσσαλονίκη όπου εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης και αρχισυντάκτης για πολλά χρόνια σε εφημερίδες («Θεσσαλονίκη»), στο ΑΠΕ ΜΠΕ και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Ραδιοφωνικό Σταθμό Μακεδονίας (ΕΡΤ),Mega Δημοτικό ραδιόφωνο Κώ, κ.α. Ήταν μέλος της ΕΣΗΕΜΘ ενώ είχε εκδόσει τρεις ποιητικές συλλογές.

