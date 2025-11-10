Ξανά ισόβια στους δύο Ρουμάνους που δολοφόνησαν τον συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα

Στη φυλακή επιστρέφουν για να εκτίσουν την ποινή των ισοβίων οι δύο Ρουμάνοι που καταδικάστηκαν από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα.

Η υπόθεση έφτασε ξανά στις δικαστικές αίθουσες μετά από αναίρεση που είχε ασκήσει το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, καθώς στους δύο καταδικασθέντες το 2021 είχε αναγνωριστεί από το Εφετείο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και έτσι είχαν σπάσει τα ισόβια και το 2022 είχαν βρεθεί εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Μετά την αναίρεση του ανώτατου δικαστηρίου η δίκη στο Εφετείο επαναλήφθηκε, με τους δικαστές και τους ενόρκους αυτή τη φορά να μην κάνουν δεκτά τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών. Έτσι, στους δύο Ρουμάνους επιβλήθηκε η ποινή των ισοβίων, όπως και πρωτόδικα, για ανθρωποκτονία με πρόθεση συν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για απόπειρα ληστείας. Στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς των κατηγορουμένων αλλά και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Το έγκλημα

Ο Μένης Κουμανταρέας είχε βρεθεί νεκρός στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματός του στην οδό Ζακύνθου στην Κυψέλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Δεκεμβρίου 2014. Ο 83χρονος συγγραφέας ζούσε μόνος του. Με έναν εκ των κατηγορουμένων είχε επαφές και τον βοηθούσε οικονομικά.

Το μοιραίο βράδυ το θύμα συναντήθηκε με τους δύο κατηγορούμενους και -σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας- του ζήτησαν χρήματα, διαπληκτίστηκαν έντονα μαζί του και τον χτύπησαν, με συνέπεια ο συγγραφέας να χάσει τη ζωή του.

