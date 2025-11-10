Ιωάννα Τούνη: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση renenge porn – Στις 28 Νοεμβρίου η συνέχεια

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου για να αντιμετωπίσει τους δύο άνδρες τους οποίους κατήγγειλε για το βίντεο revenge porn. Η δίκη δεν ολοκληρώθηκε σήμερα και πήρε αναβολή για της 28 Νοεμβρίου 2025.

Η γνωστή ινφλουένσερ, Ιωάννα Τούνη, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες έφυγαν από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου για να αποφύγουν τις κάμερες. Η υπόθεση του revenge porn φαίνεται ότι θα κρατήσει περισσότερες μέρες μέχρι να ερευνηθούν εκτενώς όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο κι ένα άτομο το οποίο φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη. Η θέση των δύο κατηγορούμενων είναι πως ούτε «τράβηξαν» το βίντεο ούτε το διέδωσαν.

Μιλώντας στις κάμερες πριν μπει στο δικαστήριο, η γνωστή επιχειρηματίας και influencer τόνισε: «Σήμερα έχουμε έρθει για να γίνει η δίκη. Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν πάλι αναβολή προκειμένου να με αποστραγγίζουν ψυχικά.

Περιμένω να δω τους κατηγορούμενους, έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη, δεν έχω ζητήσει κάποια οικονομική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Εύχομαι να υπάρξει τιμωρία σε δύο ανθρώπους που ήθελαν να καταστρέψουν μια ζωή».

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η υπόθεση έχει αναβληθεί άλλες τρεις φορές. Το αίτημα του δικηγόρου της Ιωάννας Τούνη να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών είχε γίνει αποδεκτό από το δικαστήριο.

