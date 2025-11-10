Καταγγελία για βίαιη σύλληψη 13χρονου μαθητή: Εμεινε για ένα βράδυ στο τμήμα

Σε μία σοκαριστική καταγγελία προχώρησε με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου η Αστυνομία συνέλαβε, μετά από καταδίωξη, έναν μαθητή του εν λόγω σχολείου.

Ο μαθητής βρέθηκε έξω από ένα υπό κατάληψη Γυμνάσιο “την ώρα που το ένα μετά το άλλο πολλά σχολεία της Αθήνας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποφάσεις των μαθητών”.

Η καταγγελία αναφέρει ότι “το παιδί ακινητοποιήθηκε με τη βία, του πέρασαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων”.

“Η αστυνομική αυθαιρεσία” συνεχίζει η καταγγελία “έφτασε στο σημείο να γίνει ανάκριση σε 13χρονο παιδί χωρίς την παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου. Το παιδί δέχθηκε απειλές για να “δώσει” τους “συνεργούς” του, το υποχρέωσαν να υπογράψει “ένα χαρτί που δεν διάβασε”, άνοιξαν το τηλέφωνό του με τη βία και παρακολούθησαν τα μηνύματα και τις κλήσεις του προκειμένου να κατασκευάσουν κατηγορία για “φθορά ξένης περιουσίας”.



Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενημερώνει ότι κάτω από την πίεσή του αλλά και των καθηγητών του παιδιού (και συμμαθητών του) “αποτράπηκε η προσπάθεια της αστυνομίας να στείλει το παιδί την Πέμπτη το πρωί στην Ευελπίδων για να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Τελικά ο μαθητής του σχολείου μας αφέθηκε ελεύθερος”.

Η καταγγελία ολοκληρώνεται με τη δέσμευση του συλλόγου ότι “θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση στενά και να πιέζει, μέχρι την πλήρη απόσυρση των αστήρικτων κατηγοριών”.

