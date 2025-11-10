Δυνατή καταιγίδα πλήττει την Αττική - «Προσοχή στο επόμενο τρίωρο» (vid)

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η ΕΜΥ, με βροχές και καταιγίδες να αναμένεται να πλήξουν τη χώρα σήμερα και αύριο, Τρίτη.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν μέχρι και αργά το απόγευμα της Δευτέρας σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αττική, ενώ αύριο σε Δωδεκάνησα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί ξεκίνησαν οι έντονες βροχές στην Αττική.

Μάλιστα, τον κώδωνα του κινδύνου για την Αττική έκρουσε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στο Facebook. Όπως αναφέρει: «Σύμπλεγμα καταιγίδων... μπουκάρει" στην Αττική. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, ανέβασε έναν χάρτη με την πορεία της κακοκαιρίας στην Αττική, σημειώνοντας ότι η καταιγίδα κινείται πολύ γρήγορα προς τα βορειοανατολικά.