«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες - Επί ποδός για επιδοτήσεις και ευλογιά

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας, με τις καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των επιδοτήσεων να αποτελεί «πληγή» για τον αγροτικό κόσμο, ενώ την κατάσταση έρχεται να επιβαρύνει έτι περαιτέρω και η εξάπλωση της ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όλα αυτά τη στιγμή που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτή και διαρκώς νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το «φαγοπότι» επιτήδειων σε βάρος των επαγγελματιών του κλάδου.

Ήδη η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αποφάσισε την κάθοδο των παραγωγών στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, το σενάριο να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα αναμένεται να αποφασιστεί κατά την συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στις 23 Νοεμβρίου.

«Αν χρειαστεί θα κάνουμε γιορτές στα μπλόκα»

«Αν χρειαστεί θα κάνουμε γιορτές στα μπλόκα» ξεκαθαρίζει μιλώντας στο CNN Greece ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) Ρίζος Μαρούδας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον κλάδο: οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, το πλήγμα από την ευλογιά, το υψηλό κόστος παραγωγής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική από την οποία οι επαγγελματίες ασφυκτιούν.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι «να παλέψουν για τα δίκαια αιτήματά τους», όπως τονίζει στο CNN Greece ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Χανίων.

«Είμαστε σε αδιέξοδο»

Η στάση πληρωμών που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μετά την δημοσιοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σοβαρό πλήγμα που έχει επιφέρει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στους κτηνοτρόφους οδηγούν τους επαγγελματίες σε αδιέξοδο και όπως τονίζει ο κ. Σταυριανουδάκης.

Κατατέθηκε το action plan για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι ζεσταίνουν τις μηχανές τους για να κατέβουν στην Αθήνα, η κυβέρνηση έκανε αγώνα δρόμου για προλάβει την προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάθεση του νέου σχεδίου δράσης (action plan) για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Η παράταση αυτή δόθηκε μετά από αίτημα των ελληνικών Αρχών, καθώς η αρχική προθεσμία είχε οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου.

«Επιβεβαιώνουμε ότι η Επιτροπή έλαβε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από την Ελλάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα αγροτικής πολιτικής, Μπάλας Ουζβάρι. Ο ίδιος τόνισε ότι «η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα κατά πόσο αυτό επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις» και στη συνέχεια «η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Ελλάδα για την αξιολόγησή της, εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου δράσης».

Στο εν λόγω σχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

Δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων. Νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο» (σ.σ. σήμα). Περισσότεροι και στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια, Εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις.

«Μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας»

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν, την Παρασκευή (7/11) ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Χάνσεν στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό «λάβαμε =το σχέδιο δράσης σας και θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας, αλλά για μαραθώνιο. Πιστεύω ότι είμαστε ήδη σε καλό δρόμο».

Μεταξύ άλλων σημείωσε πως «πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που έχουμε κάνει μαζί κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες αγρότες θα λάβουν τη στήριξη που τους αναλογεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Συνεργαζόμαστε στενά σε αυτό το θέμα και η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες».

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπως επανέλαβε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν καταβληθεί περίπου 950 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο των καταβολών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2025.

Τα ποσά που έχουν αποπληρωθεί στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 153 εκατ. ευρώ, ενώ οι επόμενες πληρωμές που ολοκληρώθηκαν έως 31 Οκτωβρίου ανήλθαν σε 58 εκατομμύρια ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, όλες οι πληρωμές θα γίνονται μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους, επισημαίνοντας πως «γίνεται αγώνας δρόμου για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διασταυρώσεις».

Αγωνία για την ευλογιά - Έχουν θανατωθεί πάνω από 403.000 αιγοπρόβατα

Στο «τραπέζι» των αιτημάτων βρίσκεται και ο τρόπος διαχείρισης της εξάπλωσης της νόσου των αιγοπροβάτων, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση από το τεράστιο ζωικό κεφάλαιο που έχει χαθεί.

Από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι και στις 4 Νοεμβρίου, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα. Όπως προειδοποιούν οι επαγγελματίες οι επιπτώσεις στην παραγωγή από τη μαζική θανάτωση των ζώων είναι αλυσιδωτές και θα επηρεάσουν και το κόστος των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υιοθετηθεί η στρατηγική του εμβολιασμού έναντι των θανατώσεων στις οποίες οδηγούνται ακόμη και υγιή ζώα, με την κυβέρνηση να στέλνει ωστόσο σαφές μήνυμα πως η «Ελλάδα δεν θα γίνει πειραματόζωο». Και αυτό διότι τα εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν διαθέτουν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτούνται στην Ευρώπη.

Όπως προειδοποιούσε στο CNN Greece ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Γελασάκης, «επειδή πρόκειται για ένα νόσημα που δεν είναι ενδημικό στην Ευρώπη, τα περισσότερα εμβόλια για την ευλογιά έχουν αναπτυχθεί σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες χωρίς να έχουν περάσει επαρκείς κλινικές δοκιμές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν και επαρκή επιστημονικά βιβλιογραφικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους».

