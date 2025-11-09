Γλυφάδα: Υπέκυψε στα τραύματά της η 70χρονη που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (9/11) και μετά από πολυήμερη μάχη για τη ζωή της η 70χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο την Παρασκευή (24/10) στη Γλυφάδα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στη Μαρίνα Γλυφάδας ενώ το θύμα τάιζε αδέσποτες γάτες. Η γυναίκα μετά την επίθεση που δέχθηκε μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Στη συνέχεια διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου και νοσηλευόταν επί δύο εβδομάδες διασωληνωμένη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

