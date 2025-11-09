Συνελήφθησαν δύο άτομα για απάτη με πλειστηριασμό ακινήτου – «Άρπαξαν» πάνω από 45.000 ευρώ

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε την Κυριακή (09.11.2025) ότι εξιχνίασε απόπειρα απάτης, που είχε στηθεί γύρω από δήθεν αγορά ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ένας 39χρονος και μία 29χρονη συνελήφθησαν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην Αθήνα για –κατά περίπτωση– κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση απάτη, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή δήλωση.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν η 29χρονη ήρθε σε επαφή με τα θύματα και παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία που ασχολείται με πλειστηριασμούς ακινήτων. Εκμεταλλευόμενη την αίσθηση «ευκαιρίας» μετά από κατάσχεση, κατάφερε να τους πείσει να της παραδώσουν ποσό άνω των 45.000 ευρώ, δήθεν για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ακινήτου που είχε πωληθεί σε πλειστηριασμό.

Μόλις η υπόθεση καταγγέλθηκε, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων οργάνωσαν ελεγχόμενη οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης. Το μεσημέρι της Τρίτης (04.11) η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα από τα θύματα.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι της, όπου εντοπίστηκε και ο 39χρονος, ο οποίος αρχικά δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος του. Μέσα σε ντουλάπα βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών, ειδών σπιτιού και ένδυσης, συνολικού ύψους άνω των 15.000 ευρώ, που φέρονται να συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα.

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν και μία ακόμη υπόθεση απάτης, στην οποία η 29χρονη φέρεται να παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, ζημιώνοντας τον επαγγελματία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση για την υπόθεση της φερόμενης απάτης με φόντο τους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Πηγή: newsit.gr