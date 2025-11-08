Βορίζια: Τα τελευταία λόγια της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη προτού πέσει νεκρή

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης, με το κλίμα στο χωριό να είναι βαρύ.

Η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία πέθανε στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο περιγράφει όσα έζησε καθώς και πως είδε την 56χρονη να πεθαίνει μπροστά της.

«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να την σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο.

Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα», τόνισε η γυναίκα στον Alpha για τις πρώτες στιγμές του μακελειού.

Στη συνέχεια, η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αναφέρθηκε στα τελευταία λόγια της 56χρονης, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

«Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ, δεν μπορώ” και ξεψύχησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την ίδια να δηλώνει πως: «Από θαύμα ζω».

Η κατάσταση στα Βορίζια έχει καταλαγιάσει λόγω της παρουσίας των πάνοπλων αστυνομικών. Πολλοί φοβούνται όμως ότι η βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών δεν θα τελειώσει εύκολα.

«Θα ξαναγίνουν. Το λέει ο κόσμος όλος ότι θα ξαναγίνουν».

Για λόγους ασφαλείας οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια της 56χρονης μεταφέρθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα σε δύο διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης.

Πηγή: newsit.gr