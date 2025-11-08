Βόλος: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού για αποπλάνηση ανηλίκων

Στη σύλληψη 58χρονου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Βόλο, έπειτα από πολύωρες, διακριτικές και στοχευμένες έρευνες που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιχείρηση στήθηκε κάτω από απόλυτη μυστικότητα τις τελευταίες δύο ημέρες, με την παρουσία πολυμελούς κλιμακίου των «Αδιάφθορων», που έφτασε στην πόλη για να ερευνήσει σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του συγκεκριμένου στελέχους του Λιμενικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thenewspaper.gr, το περιεχόμενο των καταγγελιών αφορούσε αποπλάνηση ανηλίκων Ρομά, με τον αξιωματικό να φέρεται να επιδιώκει συναντήσεις μαζί τους, ύστερα από χρηματική συναλλαγή ύψους 5 και 10 ευρώ.

Παρά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του, δεν εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό από τις πράξεις που του αποδίδονται. Οι δύο ανήλικοι είναι μαθητές Γυμνασίου και εξετάστηκαν από γιατρούς του Νοσοκομείου Βόλου, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί ότι έχουν βιαστεί.

Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με σκοπό να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αναστάτωση στους κόλπους των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς ο κατηγορούμενος υπηρετούσε σε καίρια θέση και είχε πολυετή προϋπηρεσία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπό τη στενή εποπτεία της Εισαγγελίας.

Πηγή: cnn.gr