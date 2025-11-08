Βορίζια: Θέμα χρόνου η σύλληψη του εντολέα και του κατασκευαστή της βόμβας - Το σενάριο για τα όπλα

Το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της 36χρονης στα Βορίζια φέρεται να γνωρίζουν οι αστυνομικές Αρχές, με τις πληροφορίες να εκτιμούν πως είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη.

Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. πλησιάζει τόσο στον φυσικό αυτουργό, όσο και στον κατασκευαστή της βόμβας, καθώς διαθέτει στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπλοκή τους. Και οι δύο φέρονται να είχαν σχέση με κρατούμενους στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Την κατασκευή του μηχανισμού φέρεται να ανέλαβε μέλος άλλης οικογένειας που διαμένει σε γειτονική περιοχή, τα μέλη της οποίας έχουν κατηγορηθεί για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στο παρελθόν, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του MEGA.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου δηλώνει πως «είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι». «Υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές προσπαθούν να απαντήσουν το ερώτημα πού βρίσκονται τα όπλα.

Για την ενίσχυση των ερευνών, η ΕΛΑΣ έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της στην Κρήτη:

50 αστυνομικοί έχουν μεταβεί στο νησί.

100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη θα έχει σύντομα στη διάθεσή της 120 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι 20 θα είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για την ανεύρεση κρυμμένου οπλισμού.

Πηγή: cnn.gr