Πάτρα: Την Τρίτη θα απολογηθεί ο εκπαιδευτικός που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων - Τι είπε στις Αρχές

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ζήτησε και πήρε ο εκπαιδευτικός σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα, που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία 15χρονης, μαζί με τον πατέρα της, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός έδειξε το κορίτσι γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του

Η καταγγελία κατά του εκπαιδευτικού - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καταγγελία έγινε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης. Ο 40χρονος ήταν μαζί με την ανήλικη μαθήτρια στην τάξη, όπου φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά και να της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του, ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος η νεαρή μαθήτρια είδε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Πηγή: iefimerida.gr