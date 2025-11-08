Γαρυφαλλιά Ψαράκου: Στις 3 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία της στη Φολέγανδρο

Σήμερα Σάββατο 08.11.2025, συνεχίστηκε η δίκη για την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκη από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο το 2021.

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου ολοκληρώθηκε το σκέλος της εξέτασης μαρτύρων στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, με την κατάθεση των δύο κρατικών ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων με τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της κοπέλας στη Φολέγανδρο να έχει ζητήσει να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.

Οι διαδικασίες εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου παρακολούθησε εκ νέου την αναπαράσταση των γεγονότων που στοίχισαν τη ζωή στην νεαρή κοπέλα.

Η δίκη διεκόπη για να ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου με την κατάθεση του ιδιώτη ψυχιάτρου που έχει προσλάβει η πλευρά του κατηγορουμένου ενώ θα ακολουθήσουν η απολογία του κατηγορούμενου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγορεύσεις του εισαγγελέα και των συνηγόρων, ενώ η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται στις 4 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών ενώ του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα έγιναν την Παρασκευή 16.07.2021 όταν ο κατηγορούμενος έσπρωξε δυο φορές, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ομολογία του, την άτυχη γυναίκα από τα βράχια στη Φολέγανδρο και την άφησε αβοήθητη όταν την είδε αναίσθητη στη θάλασσα.

Όλα συνέβησαν στην περιοχή Λυγαριά, στη Φολέγανδρο όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος στη ζωή της 26χρονης Γαρυφαλλιάς, από το Βέλο Κορινθίας. Οι διακοπές της με τον 30χρονο σύντροφό της κατέληξαν σε ένα έγκλημα συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Ο 30χρονος εξαφανίστηκε μετά το έγκλημα. Μετά τη δολοφονία της συντρόφου του, κρύφτηκε στην περιοχή, όπως αποδείχθηκε όταν ύστερα από περισσότερο από 24 ώρες αναζήτησης σε όλη τη Φολέγανδρο, εντοπίστηκε στο σημείο από κάτοικο του νησιού που τον αναγνώρισε και ειδοποίησε τις αρχές. “Γαμη@@@ η φάση” είπε στους αστυνομικούς.Η ομολογία ήρθε το πρωί της Κυριακής (18.07.2021) και τότε, επιχείρησε να ρίξει το φταίξιμο στο θύμα.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε πως η Γαρυφαλλιά ήταν ζωντανή όταν έπεσε στο νερό. Αλλά οι κακώσεις στα χέρια, τα πόδια και την πλάτη, από την πτώση στα βράχια αφού την έσπρωξε ο 30χρονος, δεν την άφησαν να αντιδράσει με την αιτία θανάτου να είναι ο πνιγμός.

Πηγή: newsit.gr