Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

Στο σημείο έχει σπεύσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ αργά το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) όταν εντοπίστηκε στην περιοχή Σκούρτα Βοιωτίας μέσα σε όχημα ένας απανθρακωμένος άνδρας δεμένος με χειροπέδες, στο πίσω κάθισμα του οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες.

Η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και ήδη στο σημείο έχει σπεύσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το λεγόμενο ελληνικό FBI.

Το καμένο αυτοκίνητο, εντόπισε σε χωράφι κυνηγός, ο οποίος το πλησίασε και αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα.

Λόγω της κατάστασης της σορού είναι δύσκολη η ταυτοποίηση του άνδρα, με αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο και να προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία.

Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών που έχουν αναλάβει την υπόθεση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα έχει επέλθει εδώ και μέρες, ενώ ερευνάται επίσης το αν το όχημα μεταφέρθηκε εκεί από άλλο σημείο, αν και το ενδεχόμενο αυτό συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες.

Πηγή: newsbomb.gr