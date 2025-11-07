ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική «Φραπές», «Χασάπης», Σεμερτζίδου – Η επικαιροποιημένη λίστα μαρτύρων

Απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία την κλήση Μητσοτάκη.

Στην επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων προχώρησε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την Παρασκευή (07/11).

Έτσι, στις επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται να κληθούν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» καθώς και η αγρότισσα με τη Ferratri, Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Αναμένεται ακόμα να κληθούν ο εξέταση ο νυν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, οι υπουργοί Επικρατείας και Ενέργειας Άκης Σκέρτσος και Σταύρος Παπασταύρου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος και ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιάννης Μπρατάκος.

Η κυβερνητική πλειοψηφία πρότεινε 15 επιπλέον πρόσωπα. Απέρριψε την πρόταση ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς, Νίκης και Πλεύσης Ελευθερίας για την κλήση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «πολιτικές αστειότητες». Μετά την επικαιροποίηση του καταλόγου, πηγές της Νέας Δημοκρατίας τόνιζαν ότι πάει «στον “κουβά” η τακτική συσκότισης της αντιπολίτευσης». Η Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι, «η αναδίπλωση οφείλεται στην πίεση των κομμάτων και στην κοινωνική πίεση που υφίσταται η ΝΔ», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για εξέταση μαρτύρων κατ’ αντιπαράσταση.

Η επικαιροποιημένη λίστα

?Γιώργος Ξυλούρης

Ανδρέας Στρατάκης

Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ

Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

?Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας

Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.