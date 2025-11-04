Μέτσοβο: Πήρε φωτιά η... Πυροσβεστική - Πώς σημειώθηκε το ασυνήθιστο περιστατικό

Τα πυροσβεστικά οχήματα χρειάστηκε να παρέμβουν για να σβήσουν τη φωτιά στο ίδιο τους το κτίριο.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο κτίριο που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Μέτσοβο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το αναμμένο τζάκι του κτιρίου και, παρόλο που η αντιμετώπισή της ήταν άμεση, προκάλεσε ζημιές στην οροφή και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό θεωρείται ασυνήθιστο, καθώς τα πυροσβεστικά οχήματα χρειάστηκε να παρέμβουν για να σβήσουν τη φωτιά στο δικό τους κτίριο.

Πλέον, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα μεταβαίνει στο Μέτσοβο για να επιθεωρήσει το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας.

