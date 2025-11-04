Ιωάννινα: Τουριστικό λεωφορείο εγκλωβίστηκε λόγω πεζογέφυρας

Διώροφο λεωφορείο εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Η απουσία σήμανσης για την ύπαρξη της… πεζογέφυρας στην κεντρική πλατεία προς το πάρκο Μπέγκα, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν ποτέ, οδήγησε για μία ακόμη φορά σε ένα ατελείωτο μπλοκάρισμα στο κέντρο των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, διώροφο τουριστικό λεωφορείο από άλλη περιοχή της χώρας επιχείρησε να διέλθει την οδό Σπύρου Σπύρου, με αποτέλεσμα όμως να εγκλωβιστεί.

Αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστούν ουρές οχημάτων καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ο μοναδικός που συνδέει τη λεωφόρο Δωδώνης με το δημαρχείο και την Αβέρωφ.

Ο οδηγός του λεωφορείου με μεγάλο κόπο κατάφερε να διπλοπαρκάρει το όχημα για να συνεχίστει η κυκλοφορία των οχημάτων, περιμένοντας εκεί την Τροχαία προκειμένου να κλείσει το δρόμο.

Έπειτα από την παρέμβαση της Τροχαίας, η οποία διέκοψε την κίνηση, ο οδηγός έκανε όπισθεν και επέστρεψε στον κόμβο του Δικαστικού.

