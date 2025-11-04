Ξέσπασε ο Κούτρας στον ΣΚΑΪ: «20 χρονών παιδί να σφάζεται για μια κωλοομάδα;» (vid)

Αυτό που σκεφτόμαστε όλοι από το πρωί ως πρώτη αντίδραση στο άκουσμα ότι ένα παιδί 20 ετών έχασε τη ζωή του σε οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα, είπε φωναχτά ο Χρήστος Κούτρας στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό και στον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ μετά από αιματηρή συμπλοκή με οπαδούς του Ολυμπιακού σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Χαλκίδας, ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Αταίριαστοι» αναρωτήθηκε:

«Κι εγώ οπαδός είμαι και τα παιδιά μας οπαδοί είναι. Δεν ξέρω ποιος ανθρώπινος νους χωράει να φεύγει ένα παιδί για μία ομάδα. Για την ομάδα; Όχι ρε φίλε! Είναι δυνατόν να μαχαιρώνονται παιδιά 20 ετων για τις ομάδες;».

Και συνέχισε:

«Οι γονείς του θάβουν 20 χρονών παιδί... Έλεος! Ειμαστε ζώα, δεν ειναι κοινωνία αυτή, είναι αμαρτία. 20 χρονών παιδί να φεύγει από τη ζωή για μια κ0λ@ομάδα; Είναι δυνατόν; Να σφάζεις άνθρωπο για μια ομάδα; Είμαστε γονείς και πονάμε κι εμείς...».