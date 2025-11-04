Ξέσπασε ο Κούτρας στον ΣΚΑΪ: «20 χρονών παιδί να σφάζεται για μια κωλοομάδα;» (vid)

Αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό και στον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ μετά από αιματηρή συμπλοκή με οπαδούς του Ολυμπιακού σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Χαλκίδας, ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Αταίριαστοι» αναρωτήθηκε:
«Κι εγώ οπαδός είμαι και τα παιδιά μας οπαδοί είναι. Δεν ξέρω ποιος ανθρώπινος νους χωράει να φεύγει ένα παιδί για μία ομάδα. Για την ομάδα; Όχι ρε φίλε! Είναι δυνατόν να μαχαιρώνονται παιδιά 20 ετων για τις ομάδες;».
Και συνέχισε:
«Οι γονείς του θάβουν 20 χρονών παιδί... Έλεος! Ειμαστε ζώα, δεν ειναι κοινωνία αυτή, είναι αμαρτία. 20 χρονών παιδί να φεύγει από τη ζωή για μια κ0λ@ομάδα; Είναι δυνατόν; Να σφάζεις άνθρωπο για μια ομάδα; Είμαστε γονείς και πονάμε κι εμείς...».