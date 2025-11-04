«Αφαίρεσαν τη ζωή από τον Echo»: Πέθανε ο σκύλος που συμμετείχε στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου

Για "αφαίρεση της ζωής" του σκύλου "Echo", του τετράποδου ντετέκτιβ που συμμετείχε -μεταξύ άλλων- στην έρευνα για τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου, ανακοίνωσε μέσω social media η ομάδα Anubis.

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς σκύλους έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα. Ήταν ένας Belgian Malinois ηλικίας μόλις 4 ετών, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού ανθρώπων, εκ των οποίων ορισμένες είχαν απασχολήσει έντονα το πανελλήνιο.

Η ομάδα δεσμεύτηκε μέσω της ανάρτησης ότι θα εκδοθεί επίσημο Δελτίο Τύπου, στο οποίο θα αποκαλυφθεί "ο λόγος που του στέρησαν τη ζωή".

Ο "Echo" είχε λάβει μέρος στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου, ενώ είχε εντοπίσει νεκρό τον Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, προσφέροντας στη συγκεκριμένη υπόθεση ανεκτίμητη βοήθεια στις Αρχές.

"Καλό ταξίδι ΠΑΙΔΙ μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ΨΥΧΗ μας!!!", γράφει η ανάρτηση της ομάδας Anubis.

Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, σχολιάζοντας την ανάρτηση που γνωστοποιούσε τον χαμό του σκύλου, έγραψε: "Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου".

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο σκύλος υπέστη δηλητηρίαση. Μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προμελετημένη ενέργεια.

Πάντως, η Anubis, γνωστή για την εκπαίδευση ειδικών σκύλων ανίχνευσης σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και φυσικών καταστροφών, δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε βιαστικά συμπεράσματα, παρά τις αιχμές που άφησε.

Πηγή: thetoc.gr