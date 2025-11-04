Αναλαμβάνει καθήκοντα η Kίμπερλι Γκίλφοϊλ – Η πρώτη της «αποστολή»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέλαβε καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που αναλαμβάνει τη θέση αυτή.

Η άφιξή της στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης θητείας της, με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ να κυριαρχεί στην ατζέντα της.

«Γειά σας, Ελλάδα» ήταν η πρώτη ανάρτηση από την Αθήνα της νέας πρέσβεως στα ελληνικά που παράλληλα υπογράμμισε ότι για την ίδια είναι «εκπληκτική τιμή» που ήρθε στην Ελλάδα. «Είναι η πρώτη ημέρα επίσημης υπηρεσίας ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται άρρηκτους δεσμούς. Μαζί ενισχύουμε τη συμμαχία και αναβαθμίζουμε την εταιρική μας σχέση σε νέο, υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα πρέσβης σε άλλη ανάρτηση της αναφέρει πως έχει την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται στην Ελλάδα ως πρέσβης και ως προσωπική εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς την κυβέρνηση της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή και αναφέρεται στη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, που, όπως σημειώνει, εδράζεται στη φιλία, στον αμοιβαίο σεβασμό και στη σταθερή σχέση και στη σταθερή δέσμευση για την προώθηση ενός πιο ειρηνικού και ευημερούντες κόσμου, όπως σημειώνει.

Η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε το Σάββατο την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα στην εκδήλωση της πρεσβείας για το Σώμα των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη νέα πρέσβη και να της ευχηθούν καλή επιτυχία στα καθήκοντά της.

Οι πρώτες κινήσεις της Γκίλφοϊλ

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης την Τρίτη (4/11) αναμένεται να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ εντός της εβδομάδας θα έχει επίσημες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η ενέργεια και οι προοπτικές στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, ενώ θα υποδεχτεί και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, ενόψει του συνεδρίου P- TEC, που θα συνδιοργανωθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου από Αθήνα και Ουάσιγκτον, με στόχο την προώθηση ενεργειακών έργων και την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

Η ίδια δήλωσε: «Ως πρέσβης ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Η κ. Γκιλφόιλ κατέχει πτυχίο Νομικής, έχει εργαστεί ως εισαγγελέας και παρουσιάστρια στον FOX, και όπως ο προκάτοχός της, δεν προέρχεται από το διπλωματικό σώμα. Δεν ανήκει στην ελληνική ομογένεια, αλλά θεωρείται ότι διαθέτει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κατά την ακρόασή της στη Γερουσία για την έγκριση του διορισμού της, τη συνεχάρησαν γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι.

Πηγή: ertnews.gr