Βορίζια: Με drone και πόρτα-πόρτα ψάχνουν μέχρι το Ρέθυμνο τα τρία αδέλφια - Άφαντα και τα όπλα

Με drone σε βουνά και χαράδρες και πόρτα πόρτα σε σπίτια ή κτήρια, σε συγγενείς και φίλους που μπορεί να έχουν καταφύγει, αναζητά η αστυνομία τα τρία αδέλφια που παραμένουν άφαντα μετά το αιματοκύλισμα στο οποίο βύθισαν τα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Ενώ η περιοχή μοιάζει με καζάνι που βράζει οι έρευνες τις αστυνομίας, επεκτείνονται σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους όπου μπορεί να κρύβονται οι δράστες, ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών. Σε βάρος τους έχει ήδη κινηθεί διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης ενώ πληροφορίες που διακινήθηκαν νωρίτερα σήμερα ανέφεραν ότι σκοπεύουν να παραδοθούν.

«Αν δεν παραδοθούν, θα πιαστούνε έτσι κι αλλιώς» διαμύνησε υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ για τα τρία αδέρφια σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ΕΛ.ΑΣ για την παράδοση των τριών που ήδη έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρους, από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, για να αναλάβουν την υπεράσπιση τους. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι την Τετάρτη.

Επεκτείνονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Οι έρευνες ωστόσο τις αστυνομίας, συνεχίζονται και επεκτείνονται. Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν.

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Να σημειωθεί επίσης, ότι ακόμη, δεν έχουν εντοπιστεί ούτε τα όπλα με τα οποία οι εμπλεκόμενοι άνοιξαν πυρ και σκόρπισαν τον θάνατο και άφησαν πίσω τους πάνω από 2.000 σφαίρες.

«Καζάνι που βράζει το χωριό»

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., σε λίγη ώρα αναμένεται και νέα σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.

Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το ”παρόν” στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Φόβοι για αντίποινα στην κηδεία της 56χρονης

Στο μεταξύ, η περιοχή έχει μετατραπεί σε «αστακό» υπό τον φόβο νέου χτυπήματος ή αντιποίνων, με τα μάτια να είναι πλέον στραμμένα στην κηδεία της 56χρονης που θα τελεστεί την Τρίτη (4/11).

Στο «μικροσκόπιο» το άτομο που έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το άτομο που έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης ο 25χρονος αδερφός των καταζητουμένων, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη (6/11), αλλά και ο 30χρονος τραυματίας που επίσης νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και είναι ξάδερφος των τεσσάρων αδερφών.

Όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

Ενδεικτικό της δυσκολίας που έχει η υπόθεση είναι το γεγονός ότι, μέλη και από τις δύο οικογένειες έχουν επικοινωνήσει με γνωστούς ποινικολόγους για να αναλάβουν τους εμπλεκόμενους, ωστόσο όλοι αρνήθηκαν να τους αναλάβουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η προειδοποίηση των αστυνομικών

Με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου τονίζει πως «η Κρήτη είναι καζάνι που βράζει» και εκφράζει την ανησυχία της για την αυξανόμενη ένταση και εγκληματικότητα που, όπως τονίζει, «μαστίζει» το νησί τα τελευταία χρόνια.

«H Κρήτη αποτελεί ένα «καζάνι που βράζει», με φαινόμενα βίας, οπλοχρησίας και κοινωνικής παθογένειας να υπονομεύουν την ασφάλεια και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών» αναφέρει ο Ένωση.

«Η Ένωσή μας έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό, ζητώντας άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών» προειδοποιεί χαρακτηριστικά.

Πάνω από 100 πυροβόλα όπλα έχουν κατασχεθεί στον Δήμο Φαιστού από τις αρχές του 2025

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τα οποία, στον Δήμο Φαιστού, στον οποίο ανήκουν και τα Βορίζια, το πρώτο 9μηνο του 2025 οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 13.359 ελέγχους.

Κατά τους ελέγχους αυτούς έχουν συλληφθεί 345 άτομα και έχουν βεβαιωθεί συνολικά 2.151 παραβάσεις.

από αυτές οι 1.700 τροχονομικές και οι παραβάσεις-συλλήψεις που αφορούν αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής (π.χ αδυναμία συγκέντρωσης- έλλειψη ενωπίων-πινακίδας κλπ) 22

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων κατασχέθηκαν:

104 πυροβόλα όπλα

1.510 γραμμάρια κάνναβης

63 δενδρύλλια κάνναβης

12,7 γραμμάρια κοκαΐνης.

Πηγή: cnn.gr