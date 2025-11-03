Βορίζια: Πάνω από 100 όπλα έχουν κατασχεθεί στον Δήμο Φαιστού από τις αρχές του 2025

Εντατικούς ελέγχους έχουν πραγματοποιήσει από τις Αρχές του 2025 οι αστυνομικές Αρχές στον Δήμο Φαιστού, στον οποίο ανήκουν και τα Βορίζια όπου σημειώθηκε η αιματηρή βεντέτα, με τα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά.

Το πρώτο 9μηνο του 2025 οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 13.359 ελέγχους. Κατά τους ελέγχους αυτούς έχουν συλληφθεί 345 άτομα και έχουν βεβαιωθεί συνολικά 2.151 παραβάσεις.

από αυτές οι 1.700 τροχονομικές και οι παραβάσεις-συλλήψεις που αφορούν αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής (π.χ αδυναμία συγκέντρωσης- έλλειψη ενωπίων-πινακίδας κλπ) 22.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων κατασχέθηκαν:

104 πυροβόλα όπλα

1.510 γραμμάρια κάνναβης

63 δενδρύλλια κάνναβης

12,7 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου σημειώνει πως «η Κρήτη είναι καζάνι που βράζει» και εκφράζει την ανησυχία της για την αυξανόμενη ένταση και εγκληματικότητα που, όπως τονίζει, «μαστίζει» το νησί τα τελευταία χρόνια.

«H Κρήτη αποτελεί ένα «καζάνι που βράζει», με φαινόμενα βίας, οπλοχρησίας και κοινωνικής παθογένειας να υπονομεύουν την ασφάλεια και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών» αναφέρει ο Ένωση.

«Η Ένωσή μας έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό, ζητώντας άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών» προειδοποιεί χαρακτηριστικά.

