Πάτρα: 15 άτομα επιτέθηκαν σε δυο ανήλικους, του ξυλοκόπησαν και τους τραυμάτισαν με κλειδιά τα πρόσωπα

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα καθώς 15 άτομα επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν δυο ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου, όταν ανήλικοι στην Πάτρα προσεγγίστηκαν ξαφνικά από δύο άγνωστα άτομα τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Εν συνεχεία κι ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες μαζί με άλλα 13 άτομα περίπου τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά!

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.

Η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.

Πηγή: newsit.gr