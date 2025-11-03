Ερχεται τριήμερο με καταιγίδες, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού της εβδομάδας που διανύουμε.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια οι καιρικές συνθήκες είναι καθαρά φθινοπωρινές και δεν πρόκειται για έντονη κακοκαiρία. Οι βροχές που αναμένονται όπως εξηγεί, δικαιολογούν τον όνομα «βροχάρης» που λέγεται ο Νοέμβριος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσατραφύλλια:

«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; Καλημέρα και καλό μήνα!

Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία!

Δεν είναι τυχαίο που στην παραδοσιακή ονοματολογία των μηνών ο Νοέμβριος λέγεται συχνά "Βροχάρης".

Έτσι λοιπόν το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες , την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.

Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακα πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς. Καλή εβδομάδα με υγεία!»

Πηγή: cnn.gr