Βορίζια: Οι 9 πρωταγωνιστές του μακελειού στο χωριό του Ψηλορείτη – Οι πιστολέρο, οι 3 γυναίκες και οι κρυψώνες στα βουνά

Τουλάχιστον εννέα άτομα βρέθηκαν μεταξύ των διασταυρούμενων πυρών στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου (1.11.25) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι τέσσερις.

Τρεις από τους δράστες διαφεύγουν της σύλληψης ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στις βουνοκορφές του Ψηλορείτη προκειμένου να τους εντοπίσουν και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται από το πρωί του περασμένου Σαββάτου τα Βορίζια Ηρακλείου μετά το μακελειό στο οποίο έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στους δρόμους του ορεινού χωριού της Κρήτης έπεσαν εκατοντάδες σφαίρες με τους κατοίκους να κλειδώνονται στα σπίτια τους και τις δύο οικογένειες που έχουν προηγούμενα εδώ και πολλά χρόνια να ξεκαθαρίζουν για άλλη μια φορά τις διαφορές τους με αίμα και βία.

Αν και μέχρι στιγμής έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον 39χρονο νεκρό και για πέντε άτομα. Από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων εκτιμάται ότι υπήρξαν και άλλοι που πάτησαν τη σκανδάλη και έριξαν δεκάδες σφαίρες αγνοώντας το κακό που θα σκορπούσαν.

Αν και ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το σκηνικό, το σίγουρο είναι ότι στον κεντρικό δρόμο του χωριού οι δύο οικογένειες σκόρπισαν τον θάνατο.

Ο Φανούρης Καργάκης που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς

Ο Φανούρης Καργάκης, σύμφωνα με μαρτυρίες, εμφανίστηκε με το μαύρο 4×4 και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Το ίδιο συνέβη και από την αντίθετη πλευρά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος και η 56χρονη.

Η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στα Βορίζια / cretalive.gr

Αμέσως οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να καθαρίσουν τον χώρο έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν από τους αστυνομικούς οι κάλυκες αλλά και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Ακόμα και τραυματίες μεταφέρθηκαν στα Κέντρα Υγείας και στο νοσοκομείο από συγγενικά πρόσωπα σε μια προσπάθεια να επικρατήσει και πάλι η «ομερτά» της σιωπής.

Η κατάσταση όμως αυτή τη φορά ήταν τόσο σοβαρή που τίποτα δεν μπορούσε να μείνει στη σκιά. Εκτός από τους δύο νεκρούς στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμα τέσσερα άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν δύο γυναίκες μία 53χρονη αδελφή της νεκρής 56χρονης, αλλά και μία 26χρονη.

Η 53χρονη τραυματίας

Παράλληλα, δύο από τους εμπλεκόμενους, ένας 30χρονος, γιος της 53χρονης και ο 25χρονος ξάδελφός του, νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς έχει διαταχθεί η σύλληψή τους.

Ο 30χρονος τραυματίας που έχει συλληφθεί

Εκτός από τους δύο παραπάνω που έχουν συλληφθεί, οι αστυνομικοί αναζητούν τρία ακόμα άτομα από την οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων. Πρόκειται για τα αδέλφια του 25χρονου, ηλικίας 19, 29 και 27 ετών. Ο τελευταίος μάλιστα είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο τοποθετήθηκε η δυναμίτιδα με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές και να ξεκινήσει η αιματηρή συμπλοκή.

Ο 27χρονος Φραγκιαδάκης που αναζητείται

Ο 29χρονος Φραγκιαδάκης που συμμετείχε στη συμπλοκή και διαφεύγει της σύλληψης

Ο 25χρονος Φραγκιαδάκης που νοσηλεύεται φρουρούμενος

Όπως αναφέρουν πηγές, τα τρία αυτά άτομα έχουν επικοινωνήσει με δικούς τους ανθρώπους και τους ανέφεραν ότι σκοπεύουν να παραδοθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό σε καμία των περιπτώσεων δεν εφησυχάζει τους αστυνομικούς, καθώς στα βουνά της περιοχής φαίνεται να κυκλοφορούν και άτομα από την αντίπαλη οικογένεια τα οποία συμμετείχαν στο περιστατικό και δεν έχουν ακόμα συλληφθεί.

