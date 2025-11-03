Δίκη γνωστού ηθοποιού για βιασμό: Σοκάρουν οι καταθέσεις - «Ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (3/11) γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, προκειμένου να περιγράψει το σοκ και την οδύνη που βίωσε όταν η αδελφή της αποκάλυψε ότι ο πρώην σύντροφός της είχε αποπειραθεί να τη βιάσει.

Στο εδώλιο βρίσκεται ο 43χρονος ηθοποιός, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012, αντίστοιχα.

Η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση αγάπης που έχει με τη μικρότερη αδελφή της αλλά και στα προβλήματα που αντιμετώπισε εκείνη στην εφηβεία της.

«Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια…» είπε αρχικά.

«Ήμουν σε σοκ… πανικοβλήθηκα» ανέφερε η μάρτυρας συμπληρώνοντας πως χρόνια αργότερα εκείνη της είπε περισσότερες λεπτομερείς για τις σκηνές των επιθέσεων. «Ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά» ανέφερε χαρακτηριστικά και περιέγραψε πως όταν μίλησε στον κατηγορούμενο ζητώντας του το λόγο για τις επιθέσεις στην αδελφή της εκείνος έκλαιγε και «έλεγε “ξέρεις πως είμαι μου άρεσε το σώμα της . Πώς κανείς έτσι…” Δεν αρνήθηκε τίποτα».

Η κατάθεσή της ολοκληρώθηκε με δάκρυα στα μάτια, περιγράφοντας το βάρος της απόφασης να προχωρήσουν σε καταγγελία. «Προσπαθούμε χρόνια να ξεχάσουμε, γιατί μας έχει καταστρέψει. Όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις, έμαθα ότι είχε παρενοχλήσει και άλλες κοπέλες. Μου μίλησαν φίλοι, άκουσα ιστορίες για τουλάχιστον 10 με 15 γυναίκες», είπε. «Όταν έγιναν οι αποκαλύψεις άρχισα να συζητώ με φίλους. Τότε πολλοί μου είπαν έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο , σίγουρα έλαβα πληροφορίες για 10-15 κοπέλες».

Πηγή: ethnos.gr