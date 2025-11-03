Συνελήφθη επικίνδυνος δουλέμπορος στον Πειραιά - Διοργάνωνε... VIP μεταφορές μεταναστών από Τουρκία

Ένας από τους επικίνδυνους δουλέμπορους και ηγετικό μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών συνελήφθη από τις λιμενικές Αρχές Πειραιά.

Γνωστός με το όνομα «Abu George» ο 43χρονος Σύρος διοργάνωνε VIP μεταφορές παράτυπων μεταναστών με… πολυτελή γιοτ από τα τουρκικά παράλια σε νησιά κυρίως του Αιγαίου.

Ως βιτρίνα», ανέβαζε πάνω σκάφος άνδρες και γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, που έκαναν… δήθεν κοκτέιλ πάρτι για να μην κινούν τις υποψίες των αρχών ασφαλείας.

Όμως σε άλλα μέρη των σκαφών έκρυβε μετανάστες, οι οποίοι είχαν πληρώσει 8.000-10.000 ευρώ το άτομο για την παράνομη μεταφορά τους.

Ο «Abu George», αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 2020 όταν και ήρθε στη χώρα μας κινώντας τα νήματα του κυκλώματος δουλεμπόρων που διεύθυνε.

Από την έρευνα είχε προκύψει ότι ο 43χρονος προσέγγιζε Χριστιανούς Αλλουίτες από τη Συρία, υποσχόμενος την «πολυτελή» παράνομη μεταφορά τους στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε όποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούσαν να καταλήξουν.

Το περασμένο Σάββατο στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τον συνέλαβαν καθώς είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από την Γερμανία.

Σε κατ’ οίκον έρευνα κατασχέθηκαν πολλά μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

