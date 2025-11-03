Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

Τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού έκανε γνωστό μέσω των social media ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας.
Ο Τάκης Μπαγιάτης είχε πάρει μέρος σε πολλές βιντεοταινίες και θεατρικές παραστάσεις.
Η κηδεία του καλλιτέχνη θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια του νομού Βοιωτίας την Τρίτη, στις 11:30.
«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιάτης, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο «Χατζηχρήστου».
Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια αύριο στις 11:30», αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανακοίνωσή του.
Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:
- Ορκιστείτε παρακαλώ 1982 ΥΕΝΕΔ
- Ορκιστείτε παρακαλώ 1983 ΕΡΤ2
Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Ο μοναχογιός μου ο αγαθιάρης 1973
Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Έτσι, αλλιώς… κι αλλιώτικα 1987
- Εμείς οι δυο πάμε πακέτο 1988
- Μερικές τον προτιμούν… παρθένο! 1987
- Ο μπαλαντέρ του έρωτα 1987
- Οι κυβερνήσεις πέφτουνε αλλά τα πάμπερς μένουν 1989
Θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει παίξει:
- Κουπόνια και Μονά-Ζυγά 1979
- Λυσιστράτη 79 1979
- Οι Ερωτιάρηδες (1980) 1980
- Τι Ψυχή θα Παραδώσετε… ρεεε; 2001
Πηγή: cnn.gr