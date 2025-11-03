Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς ανήμερα των γενεθλίων του, στις 2 Νοεμβρίου, «έφυγε» από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση στους θαυμαστές και τους φίλους του τραγουδιστή.

Η γνωριμία και ο γάμος τους

Ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε την Κίλι στην Κω, σε μια περίοδο που ο ίδιος εργαζόταν ως DJ στο νησί. Ο έρωτάς τους υπήρξε κεραυνοβόλος και σύντομα η σχέση τους οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας.

Από το 1984 ζούσαν μαζί, ενώ παντρεύτηκαν επισήμως το 1991. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τα δίδυμα Απόλλωνα και Αφροδίτη, με τα οποία διατηρούσαν πάντοτε στενούς οικογενειακούς δεσμούς.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Mega το 2011, ο γνωστός τραγουδιστής είχε μιλήσει με αγάπη και σεβασμό για τη σύζυγό του και τον ρόλο της ως μητέρας: «Η γυναίκα μου δουλεύει πιο πολύ από εμένα γιατί είναι σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά μας. Δεν θέλω η γυναίκα που είναι μητέρα να εργάζεται. Το έργο της μάνας είναι ιερό και μόνο εκείνη μπορεί να το καταφέρει. Όταν η γυναίκα φεύγει από το σπίτι, τότε τα παιδιά πρέπει να τα μεγαλώσει κάποιος τρίτος.»

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2017, όταν ο Νότης Σφακιανάκης, η Κίλι και η κόρη τους απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό στο αεροδρόμιο, σε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή.

Πηγή φωτό: NDP

Πηγή: ethnos.gr