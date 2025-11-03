Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πριβέ πάρτι στον Αργυρό - Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Σε πριβέ μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκίλφοϊλ είχε δηλώσει ότι τον θαυμάζει σαν καλλιτέχνη.

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Δημήτρης Μελισσανίδης κ.ά.

Οι προσκλήσεις για την κυριακάτικη βραδιά στάλθηκαν απ’ ευθείας από την αμερικανική πρεσβεία για το καλωσόρισμα της νέας πρέσβη.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (01.11.2025), στη δεξίωση που διοργανώθηκε προς τιμή της στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt».

Η θητεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ξεκινά επίσημα την Τρίτη (4/11), όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

